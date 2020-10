Zwei Männer in Troisdorf festgenommen : Verdächtige verkaufen Audi mit gefälschten Papieren für 60.000 Euro

Troisdorf Ein Zeuge hat die Polizei alarmiert, nachdem er den Geldwechsel von vier Männern in Troisdorf beobachtete. Die Autoverkäufer hatten die Fahrzeugpapiere gefälscht. Gegen sie wird nun ermittelt.

Am 30. September beobachtet ein Zeuge vier Personen in der Beuthener Straße in Troisdorf, die laut Zeugenaussage mit „größeren Mengen Geld hantierten“. Dabei standen sie vor einem Pkw-Transporter mit polnischem Kennzeichen. Als die benachrichtigte Polizei eintraf, waren die vier Männer offenbar dabei, einen Audi SQ 7 zu verkaufen, der hinter dem Transporter stand. Die mündlich vereinbarte Summe betrug 60.000 Euro. Die Verkäufer flohen, als die Polizei die beiden Männer überprüfen wollte. Laut Polizei konnten sie aber schon nach einigen Metern aufgehalten werden. Es stellte sich heraus, dass die Fahrzeugpapiere des Audis gefälscht waren. Die Zulassungsbescheinigungen waren als Blankoformulare bei einem Einbruch in die Düsseldorfer Straßenverkehrsbehörde gestohlen worden.