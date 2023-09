Feuerwehreinsatz Feuerwehr löscht Brand in einem Garten in Troisdorf

Schwierigkeiten machte den Feuerwehrleuten die Zuwegung. Der Fuß- und Radweg, an dem die Hecke Feuer gefangen hatte, war gerade so breit, dass ein Tanklöschfahrzeug hineinfahren konnte. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund 5.000 Euro aus. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war in der Nacht noch unklar. Bereits am Sonntagmorgen nahm die Polizei Ermittlungen zur Brandursache auf.