Seit geraumer Zeit haben es Polizei und Feuerwehr in Troisdorf mutmaßlich mit einem Feuerteufel zu tun. Nach GA-Informationen fährt die Polizei derzeit mehrfach in der Nacht Streife auf der Straße „Am Bergeracker“ in Troisdorf.

Wieder Einsatz an Straße Am Bergeracker : Erneuter Brand in Troisdorfer Wohnhaus - Feuerteufel am Werk?

Notwendig ist dies, da es in der Vergangenheit bereits mehrere Brände in dieser Straße gegeben hat: Am 23. Dezember des vergangenen Jahres war die Weihnachtsdekoration eines Bewohners in Brand geraten. Am 12. Februar stand dort ein LKW in Flammen. Eine brennende Pflanze in einem Kübel hatte am 6. März die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zum dritten Einsatz innerhalb kurzer Zeit rückte die Feuerwehr dann am 20. März aus.