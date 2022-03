Feuerwehreinsatz : Feuerwehr löscht Brand in Produktionshalle in Troisdorf

Die Feuerwache in Troisdorf (Symbolbild). Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Am Montagabend hat es in einer Produktionshalle einer Kabelfirma in Troisdorf gebrannt. Brandherd war mutmaßlich ein Elektrogerät. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.



In Troisdorf hat es am Montagabend in der Produktionshalle einer Kabelfirma in der Gierlichstraße gebrannt. Ein Elektrogerät und vermutlich ein Kompressor standen laut Feuerwehr in Flammen, zudem sind mehrere Spanngurte und Kartonagen verbrannt. Der Brand sei jedoch schnell gelöscht worden, hieß es von der Feuerwehr.

In der 40 mal 40 Meter großen Halle werden Mittel- und Hochspannungskabel für Wechsel- und Gleichstromübertragung produziert.

(ga)