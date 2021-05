Feuerwehr-Einsatz in Troisdorf : Gartenhütte in Sieglar drohte abzubrennen

Symbolbild. Foto: dpa

Troisdorf Am Donnerstag rückte die Feuerwehr in den Troisdorfer Stadtteil Sieglar aus, um eine in Brand geratene Gartenhütte zu löschen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 16.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Troisdorf alarmiert. Eine Gartenlaube an der Meindorfer Straße in Troisdorf-Sieglar war aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Löschgruppe hatte das Feuer bereits auf die Holzfassade und das Dach der Hütte übergegriffen.

Durch das schnelle Eingreifen der Troisdorfer Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Außenfassade der Gartenhütte wurde zwar stark beschädigt. Der Innenraum wurde jedoch laut Angaben der Feuerwehr-Einsatzleitung von den Flammen verschont, so dass dort keine großen Schäden entstanden.

Gegen 17.40 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

(ga)