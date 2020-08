Einsatz in Troisdorf : Feuerwehr findet schlafenden 64-Jährigen auf brennendem Sofa

In dieser Wohnung in der Mendener Straße hat starke Qualmentwicklung wegen eines Sofabrandes die Rauchmelder ausgelöst. Daraufhin hatten Nachbarn die Feuerwehr in Troisdorf alarmiert. Foto: Alf Kaufmann

Troisdorf Wegen starker Rauchentwicklung im Obergeschoss eines Wohnhauses in Troisdorf alarmierten die Nachbarn am Mittwochabend die Feuerwehr. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen schlafenden Mann auf einem brennenden Sofa.



Als am Mittwochabend kurz nach 21.15 Uhr die Feuerwehr an der Mendener Straße in Troisdorf eintraf, trat starker dunkler Qualm aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses. Die Nachbarn hatten die Einsatzkräfte zuvor alarmiert, weil sie den Rauchmelder gehört hatten.

Mit Hilfe einer Drehleiter stiegen die Feuerwehrmänner mit Atemschutzmasken in die qualmende Wohnung ein. Dort fanden sie dann einen schlafenden Mann, der laut Aussagen der Einsatzkräfte vor Ort auf einem brennenden Sofa lag. Das Feuer konnte anschließend schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Das Haus musste während des Einsatzes nicht evakuiert werden. Die Ursache des lokalen Sofabrandes sei laut Angaben der Polizei noch unklar. Der über die Drehleiter geborgene 64-jährige Mann wurde durch die Rauchgase nach erster Einschätzung der Ärzte leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.

