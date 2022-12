Gelände in Troisdorf-Spich : Feuerwehr nach Austritt von Gefahrenstoff im Einsatz

Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen in Troisdorf im Einsatz. Foto: dpa/Robert Michael

Spich Am Mittwochmorgen war die Feuerwehr wegen des Austritts eines Gefahrenstoffes in Troisdorf-Spich im Einsatz. Die Wehrleute sicherten den leicht ätzenden Stoff in Behältern.



Nach dem Austritt eines Gefahrenstoffes in Troisdorf-Spich hat die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Transportfirma vier Fässer gesichert. Der Austritt in der Camp-Spich-Straße sei gegen 7 Uhr gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Es handele sich um einen leicht ätzenden Stoff, sagte Peter Kern, Sprecher der Feuerwehr Troisdorf.

Um eine Kontamination zu verhindern, habe die Feuerwehr die vier betroffenen Fässer in Behältern gesichert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Wie es zu dem Austritt des Stoffes kam, ist derzeit noch unklar.

