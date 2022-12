Einsatz auf Firmengelände : Feuerwehr sichert ausgetretenen Gefahrenstoff in Troisdorf-Spich

Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen in Troisdorf im Einsatz. Foto: dpa/David Inderlied

Update Spich Am Mittwochmorgen war die Feuerwehr wegen des Austritts eines Gefahrenstoffes in Troisdorf-Spich im Einsatz. Die Wehrleute sicherten den leicht ätzenden Stoff in einem Bergefass.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

Nach dem Austritt eines Gefahrenstoffes in Troisdorf-Spich hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen in einer Speditionsfirma vier Kanister gesichert. Der Austritt sei um 7 Uhr bei Entladearbeiten durch Mitarbeitende entdeckt worden, so die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte auf dem Firmengelände in der Camp-Spich-Straße eintrafen, war die fragliche Halle laut Mitteilung schon evakuiert.