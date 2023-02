Holzschuppen brannte lichterloh : Feuerwehr kann bei Brand in Oberlar Schlimmeres verhindern

(Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Troisdorf Ein Brand in einem Holzschuppen in Troisdorf-Oberlar drohte am Samstagnachmittag auf ein Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.



Ein brennender Holuschuppen hat am Samstagnachmittag rund 60 Feuerwehrkräfte in Troisdorf-Oberlar in Atem gehalten. Gegen 15.35 Uhr war die Feuerwehr zur Josefstraße ausgerückt, nachdem ein Notruf bei der Leitstelle eingegangen war. Zunächst war man von einem Kleinbrand ausgegangen. Doch der in einem Hinterhof liegende Schuppen brannte bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten zudem auch auf eine Garage und ein Mehrfamilienhaus überzugreifen.

Einsatzleiter Thomas Flory ließ deshalb zwei Mal weitere Einheiten anrücken, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Zur Brandbekämpfung wurden vier Trupps mit C-Rohren und einem Wenderohr über die Drehleiter eingesetzt. Durch den massiven und schnellen Einsatz konnte ein Übergreifen schließlich verhindert und das Feuer in Gewalt gebracht werden.