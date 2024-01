Einsatz in Troisdorf 45 Einsatzkräfte bei Brand von Lagerhalle im Einsatz

Gegen 11.30 Uhr am Sonntagvormittag ist die Feuerwehr zu einer Lagerhalle in Troisdorf ausgerückt. Der Dachstuhl der offenen Halle an der Moselstraße war in Brand geraten. Das Feuer drohte auf das dort gelagerte Baumaterial und die angrenzende Wohnbebauung überzugreifen.