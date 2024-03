Einsatz in Troisdorf Brennender Dachstuhl eines Firmengebäudes rechtzeitig gelöscht

Troisdorf · Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr Troisdorf zu einem Firmengelände in die Ölbergstraße aus. Der Dachstuhl eines Betriebsgebäudes in dem Troisdorfer Gewerbegebiet brannte.

28.03.2024 , 21:17 Uhr

Wegen eines brennenden Dachstuhls eines Betriebsgebäudes musste die Feuerwehr Troisdorf am Donnerstaganbend ausrücken. Foto: dpa/Robert Michael





Von Dierk Himstedt