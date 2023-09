Weit sichtbare Rauchsäule Neun Dixi-Klos brennen in Troisdorf-Oberlar

Gegen 20 Uhr am Sonntagabend sind nach ersten Mitteilungen der Feuerwehr Troisdorf neun Dixi-Klos im Ortsteil Oberlar in Brand geraten. Die dadurch entstandene hohe Rauchsäule war weit über den Brandort hinaus sichtbar. Auch am Rheinufer war der dunkle Rauch noch zu sehen.