Einsatz in Troisdorf Schwelbrand in Mehrfamilienhaus sorgte für starke Rauchentwicklung

Die Bewohnerin war bereits nicht mehr in der Wohnung, als die Einsatzkräfte eintrafen. Sie war unverletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung und einigen offen stehenden Fenstern in den benachbarten Wohnungen, wurden neben der Brandwohnung auch diese nach gesundheitsschädlichen Rauchgasen untersucht. Nachdem die Messungen keine Gesundheitsgefahr ergaben, konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Gegen etwa 23 Uhr war der Einsatz beendet.