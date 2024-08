Nach Schließung des Restaurants Das wird aus dem Forsthaus Telegraph in Troisdorf

Das Forsthaus Telegraph in Troisdorf-Spich hat geschlossen. Diese Nachricht ließ die Stammkundschaft zunächst traurig zurück. In den sozialen Medien nahmen viele Abschied vom Restaurant am Rande der Wahner Heide, kurz vor der Schließung waren die Tische über Monate hinweg ausgebucht. Dabei ist der Abschied gar nicht für immer: Nach einer Grundsanierung und einem Umbau der ehemaligen Telegrafenstation soll der Betrieb schon im nächsten Jahr weitergehen. Mit leicht geändertem Angebot, neuem Aussehen – und bald mit einer neuen Führung.