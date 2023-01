Bildband zum Jubiläum im Kunsthaus Troisdorf : Frank Baquet ist der Interaktion von Jazzmusikern auf der Spur

Vorsitzender des Troisdorfer Bluesclubs : Er teilte sich die Bühne mit Jimi Hendrix The Boots waren einst die gefragteste und beste Rhythm 'n' Blues Band in Deutschland. Sie traten im Beat-Club auf und teilten sich die Bühne mit Jimi Hendrix, The Who, The Kinks und anderen Größen. Bob Bresser spielte damals in den 60er Jahren den Bass in der legendären Band, heute ist er Vorsitzender des Troisdorfer Bluesclubs.