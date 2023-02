Fahrerin war offenbar alkoholisiert : Auto brennt nach Verkehrsunfall in Troisdorf vollständig aus

Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Das Unfallfahrzeug brannte völlig aus.

Troisdorf Das Auto einer 58-jährigen Siegburgerin ist am Sonntag in Troisdorf in Brand geraten, nachdem es mit einer Schutzplanke kollidiert war. Die Frau, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, soll laut Polizei alkoholisiert gewesen sein.



Auf der Frankfurter Straße in Troisdorf ist es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Fahrerin, eine 58-jährige Siegburgerin, verletzt wurde. Das meldet die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Gegen 06.30 Uhr kollidierte die Frau demnach in Höhe der Aggerbrücke mit der Schutzplanke. Unmittelbar danach geriet der PKW auf der Brücke in Flammen. Warum die Siegburgerin von der Fahrbahn abkam, ist bislang unbekannt.

Eine Anwohnerin nahm den Brand auf der Brücke wahr und tätigte den Notruf. Gleichzeitig lief sie zur Unfallstelle und half der 58-Jährigen aus ihrem Auto. Die Feuerwehr löschte später den in Brand geratenen Peugeot, der laut Polizei vollständig ausgebrannt war.

Die Siegburgerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum der Fahrerin ergaben, wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

(ga)