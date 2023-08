30 Jahre Frauenhaus Troisdorf Darum braucht der Rhein-Sieg-Kreis ein drittes Frauenhaus

Das geht nicht immer gut, wie die 27-jährige Kiki berichtet. „Er hat gesagt, er würde sich bessern. Doch vor kurzem ist er erneut auf mich losgegangen und hat mich gewürgt, bis ich bewusstlos war“, sagt die Frau, die erst seit drei Jahren verheiratet ist. „Ob sie zurückgehen, entscheiden die Frauen selbst. Nur bei Kindeswohlgefährdung greifen wir ein“, so Jana Bach, die dann das Jugendamt informiert. Gearbeitet wird in drei Phasen. „Die erste ist die Clearing-Phase, in der die Situation geklärt wird. Die zweite ist die Stabilisierungsphase, in der die Frauen dabei unterstützt werden, auf eigenen Beinen zu stehen. Die dritte ist die Auszugsphase, in der die Frauen bei der Wohnungssuche und beim Ausfüllen der nötigen Papiere Hilfe erhalten", so Bach.