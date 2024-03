Aus dem Siegburger Amtsgericht Für die Mutter ist der Angeklagte eine „tickende Zeitbombe“

Ohne ein Urteil endete vorläufig der Strafprozess gegen einen 37-Jährigen aus Troisdorf, der wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in Tatmehrheit mit Beleidigung und Sachbeschädigung vor dem Siegburger Amtsgericht angeklagt war. In Absprache mit dem Verteidiger und dem Vertreter der Staatsanwaltschaft setzte Richterin Alexandra Pohl einen Fortsetzungstermin an, bei dem vor allem ein psychologischer Gutachter gehört werden soll.