Fundsachenversteigerung in Troisdorf Der ersteigerte Knirps wird sofort benutzt

Rechts die Auslagetische, links vier in ihre Richtung aufgestellte Stuhlreihen mit 24 Plätzen. Hinter ihnen große Fenster mit Jalousien, daneben eine Pforte. „Ausweisausgabe“ ist an der Wand zu lesen. Es ist das Bürgeramt der Stadt Troisdorf. Heute kleben an der Pforte Hinweiszettel: „Jedes Gebot verpflichtet zum Kauf!“ Im Raum ist es recht warm. Er erstreckt sich neben der Pforte nach hinten in die Länge. Dort sind zwei Ständer mit Jacken und Taschen – und ganz am Ende vor grünen Stellwänden unter anderem sechs Fahrräder.