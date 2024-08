Hobby-Fußballer Vereine in Troisdorf streiten sich mit der Stadt um Plätze

Ein Nachmittag in den Sommerferien: Der Wind pfeift durch die Fahnenstangen am Fußballplatz in Eschmar. Die Sonne knallt erbarmungslos auf den Kunstrasen, der sich vor dem Tor bereits an einigen Stellen hebt. Es ist ruhig und idyllisch, nur wenige Meter entfernt liegt die Eschmarer Mühle. Doch der Schein trügt. Bald startet die Fußballsaison und dann wird der beschauliche Fußballplatz zum Hotspot des Hobbysports. Acht Mannschaften von drei Vereinen teilen sich derzeit die Anlage: Die Spielgemeinschaft (SG) Eschmar, Inter Troisdorf und Umutspor Troisdorf. Statt Fußballfieber herrscht Frust, denn die Anlage ist nicht für so viele Spieler ausgelegt.