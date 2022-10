Troisdorf bereitet sich auf extreme Wetterereignisse vor : Gefahrenkarte zeigt Risikogebiete für Überschwemmungen

Bei extremen Starkregenereignissen kann die Kanalisation die Wassermassen an manchen Stellen nicht ableiten. (Archivfoto) Foto: Alf Kaufmann

Troisdorf Der Abwasserbetrieb der Stadt Troisdorf hat neue Starkregengefahrenkarte für das ganze Stadtgebiet vorgestellt. Damit will die Stadt besser auf extreme Wetterereignisse vorbereitet sein.

Erstellt hat der ABT die Karten, die als Informations- und Planungswerkzeug gedacht sind, mithilfe einer Simulationssoftware. Um die Erdoberfläche sowie die Lage der Gebäude abzubilden, hat der ABT ein digitales Geländemodell mit einer Auflösung von ein mal ein Meter verwendet. Schwierig zu erfassen sind demnach die Bereiche, die unterhalb der Erdoberfläche liegen, etwa Tunnel und Unterführungen. Deswegen könne es zwischen den Berechnungsergebnissen und der Realität zu Abweichungen kommen, so der ABT. Die Karteninhalte und die Ergebnisse würden kontinuierlich fortgeschrieben und weiterentwickelt.

Denn bei Starkregen könne die Kanalisation schon mal die Wassermassen an manchen Stellen nicht schnell genug ableiten. Im schlimmsten Fall drückte sich das Wasser durch Abfluss und Toilette hoch und breite sich im Keller flutartig aus, so Bröhl. Die Folgen: Das Wasser beschädigt Heizungen, Waschmaschinen und andere Elektrogeräte so stark, dass sie ersetzt werden müssen – und Bewohner von Souterrain-Wohnungen können ihre ganze Einrichtung verlieren. Deswegen sei es „verheerend“, zu glauben, das eigene Heim sei sicher, weil man weit genug von Sieg, Agger oder Mühlengraben wohne, warnt der ABT.