Festgenommen in Troisdorf-Spich : Gericht verurteilt 34-Jährigen wegen Besitzes von zehn Kilogramm Cannabis

Siegburg Im März 2020 wurde ein Mann bei einer Verkehrskontrolle mit einer großen Menge Cannabis erwischt. Nun hat das Amtsgericht Siegburg den 34-Jährigen verurteilt.

Zu elf Monaten Haft mit Bewährung hat Richter Alexander Bluhm am Dienstag einen 34-jährigen Mann am Amtsgericht Siegburg verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen Beihilfe und Besitz von Betäubungsmitteln angeklagt.

Am 18. März 2020 passierte es: Der Mann, der 2018 nach Deutschland gekommen war, wurde in Troisdorf-Spich aus dem Verkehr gewunken und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten zehn Kilogramm Cannabis mit einer THC-Wirkstoffmenge von 50 Gramm in seinem Auto sicher. Der Mann wurde sofort festgenommen. Bei der anschließenden Befragung soll sich herausgestellt haben, dass er als Kurier unterwegs war und die Drogen von Frechen nach Stuttgart bringen sollte. Seit März sitzt er in Untersuchungshaft.