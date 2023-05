Geburten im Rhein-Sieg-Kreis Standort für das Hebammenhaus in Troisdorf in Aussicht

In Sachen Hebammenhaus für den Rhein-Sieg-Kreis gibt es einen Durchbruch. Im alten Gebäudeteil der GFO-Klinik in Troisdorf an der Schlossstraße sind die Räume der Pathologie frei geworden. Ein idealer Standort für das Hebammenzentrum, in dem Geburten, Vor- und Nachsorge stattfinden sollen, aber auch eine Vernetzung mit anderen Akteuren der Geburtshilfe, Pädiatrie und Gesundheitsberatung möglich sein sollen. Im Garten der Hebamme Claudia Schlich in Sankt Augustin hatten Hebammen und Eltern aber noch weitere Anlässe zum Feiern: den Welthebammentag und das 13-jährige Bestehen des Vereins „Hebammen für Deutschland“.