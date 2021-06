GFO-Kliniken : Demonstration gegen Zusammenlegung der Troisdorfer Kliniken

Die Demonstrierenden prostestierten am Mittwoch gegen die geplante Schließung des St.-Josef-Hospitals in Troisdorf. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Troisdorf Am Mittwoch rief die Troisdorfer Linke zu einer Demonstration gegen die geplante Zusammenlegung der GFO-Kliniken in Troisdorf auf. Die Demonstrierenden fühlen sich vom Landrat übergangen.

Gemeint ist die Zusammenlegung der GFO-Kliniken in Troisdorf. Beabsichtigt ist, in den nächsten Jahren das St. Josef-Hospital zu schließen und St. Johannes Sieglar auszubauen. Hierfür wurden durch die Betreiber, die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO), beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS NRW) Fördermittel aus dem Krankenhausstrukturfonds des Landes in Höhe von 173 Millionen Euro beantragt. Der Landrat Sebastian Schuster und die Geschäftsführung der GFO Kliniken Troisdorf hatten die Fraktionssprecher der Kreistagsfraktionen informiert, bevor er sein Einvernehmen erteilte. Dagegen hatten sich – eingeladen von den Troisdorfer Linken – Demonstranten formiert, die kritisierten, dass dies am Kreistag und auch an den Bedürfnissen der Menschen im Kreis vorbei geschehen sei. Dazu der Landrat: „In diesem Fall bezieht sich die Erklärung des Einvernehmens auf eine Aufgabe der unteren staatlichen Gesundheitsbehörde. Hier hat der Kreistag keine Entscheidungskompetenzen.“