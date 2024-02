Medizinische Versorgung in Troisdorf GFO Kliniken konzentrieren Notfallaufnahme auf Sankt Josef

Durch die Umstrukturierung der zentralen Notaufnahmen der GFO-Kliniken Troisdorf dürfe es zu keinen Leistungs- oder Kapazitätseinschränkungen kommen, betont Andreas Sonntag, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion, in einer Pressemitteilung. Werde es auch nicht, so Kasch: „Durch die Konzentration der Zentralen Notaufnahme am Standort Sankt Josef Hospital in Troisdorf-Mitte sowie die spezialisierte Ausrichtung der Notfallversorgung im Bereich Neurologie und Geburtshilfe am Sankt Johannes Krankenhaus Sieglar wird auch weiterhin die bewährte medizinische Versorgung der Bevölkerung in Troisdorf und der Region für die Zukunft sichergestellt.“