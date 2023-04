Tierwohlgefährdung in Troisdorf Toter Hund durch Giftköder

Verstöße gegen das Tierschutzgesetz

„Wir ermitteln derzeit in zwei Fällen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, wobei wir noch gar nicht wissen, ob diese beiden Taten überhaupt in einem zeitlichen oder räumlichen Zusammenhang stehen”, sagt Polizeisprecher Stefan Birk. Die Kriminalpolizei bittet eindringlich darum, Hinweise zu Straftaten oder verdächtige Beobachtungen nicht nur in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Stattdessen sollten sich Bürger direkt an die Polizei wenden. Denn Nachrichten bei Facebook und anderen Diensten erschwerten Ermittlungen erheblich und seien für die Aufklärung von Straftaten oft nachteilig. „Es ist der totale Wahnsinn, was in den sozialen Netzwerken abgeht”, meint Birk. Auch die Kripo müsse sich durch diese Netzwerke „durchwurschteln”. So habe die Polizei über das Ablegen eines Köders auf dem Siegdamm selbst nur über Whatsapp erfahren: „Anstatt dass sich die Bürger bei uns melden, werden Fotos von den Verdächtigen gemacht und anschließend geteilt”, berichtet Birk. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Vergiftungen nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241-5 41 32 21 entgegen.