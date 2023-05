Giftköder in Troisdorf Training soll Hunde vor Giftködern schützen

Troisdorf · In Troisdorf legte ein Unbekannter in den vergangenen Wochen Giftköder für Hunde aus. Björn Pansegrau will sie mit einem speziellen Training davor schützen. Er berichtet, was er den Vierbeinern dafür beibringen will.

05.05.2023, 12:00 Uhr

Der Labrador-Rüde Barny wurde nach dem Fressen eines Giftköders gerettet. Foto: Scarlet Schmitz

Von Scarlet Schmitz

Es ist der Albtraum jedes Hundebesitzers: ein Stück Fleisch auf dem täglichen Spazierweg als Köder für die Tiere, aber präpariert mit Gift. In den vergangenen Wochen tauchten sie immer wieder in Troisdorf vor allem an den Stellen auf, an denen besonders viele Hundebesitzer mit ihren Tieren spazieren gehen. Nicht nur die Stadt Troisdorf selbst warnt öffentlich vor den vergifteten Fleischstücken, auch Peta tut es. Die Tierschutzorganisation hat inzwischen sogar eine Belohnung ausgesetzt: 1000 Euro zahlt sie für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen. Auch die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.