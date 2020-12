Rund 100 Rettungskräfte im Einsatz : Großaufgebot sucht Kanufahrer in der Sieg bei Troisdorf

Troisdorf Ein Spaziergänger bemerkte in Troisdorf einen Kanufahrer in der Sieg. Plötzlich kenterte der Wassersportler und war nicht mehr zu sehen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften suchte den Mann.

Am späten Vormittag , gegen 11.30 Uhr, entdeckte ein Passant auf der Melanbrücke in Troisdorf einen Kanufahrer in der Sieg, der plötzlich kenterte. Nach dem Notruf wurde ein Großaufgebot von Rettungskräften alarmiert. Aus Troisdorf, Sankt Augustin und Siegburg rückte die Feuerwehr an.