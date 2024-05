Großübung des Heimatschutzregiments Mehr als 200 Soldaten üben für den Ernstfall

Troisdorf · Seit dem Krieg in der Ukraine hat die Landesverteidigung für die Bundeswehr höchste Priorität. Jetzt geht in der Wahner Heide in Troisdorf eine Trainingseinheit des Heimatschutzes zu Ende. Und so lief diese Premiere.

03.05.2024 , 18:00 Uhr

Das Heimatschutzregiment übt die Personenkontrolle in Gefahrensituationen. Foto: Tim Werner

Von Tim Werner