Urteil vor dem Bonner Landgericht : Haftstrafe für Troisdorfer Drogendealer

Bonn/Troisdorf Wegen bewaffneten Drogenhandels musste sich ein Troisdorfer vor dem Bonner Landgericht verantworten. Er hatte aus seiner Wohnung heraus Heroin und Kokain verkauft.

Vor der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht ist ein 54-jähriger Mann aus Troisdorf am Mittwoch wegen bewaffneten Drogenhandels in zwei Fällen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte in mindestens zwei Fällen Heroin und Kokain aus seiner Wohnung heraus verkauft hatte. Zum Zeitpunkt eines ersten Zugriffs am 16. März 2022 hatten die Ermittler 405 Gramm Heroin und 78 Gramm Kokain sicher gestellt. Bei einer zweiten Razzia am 31. Mai fielen ihnen dann nur 6,3 Gramm Kokain und 3,4 Gramm Heroin in die Hände. Ins Visier der Fahnder war der Mann nach einem anonymen Tipp geraten.