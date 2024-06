Jacobi Decor Troisdorf Ann-Kathrin Uraz verkauft Babys aus Marzipan

Fußball-Europameisterschaft in Deutschland: Das bedeutet nicht nur Fähnchen an Autos und Public Viewing in der Kneipe. Derzeit taucht auch in den Bäckereien und Konditoreien wieder Gebäck mit kleinen Esspapier-Fußbällen auf. Dazu grasgrüner Zuckerguss – und schwarz-rot-goldene Streusel. Viele Bäckereien in Deutschland erhalten die Zutaten dafür aus Troisdorf. Das Familienunternehmen Jacobi-Decor hat sich die Zuckerspielereien schon vor knapp 30 Jahren zur Aufgabe gemacht. Mittlerweile hat die Firma etwa 3000 Artikel im Sortiment und druckt sogar Fotos auf Torten.