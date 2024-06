Öffnungszeiten, Buchung, Preise Das gibt es alles im Happy Franky in Troisdorf

Nach langen Monaten des Wartens hat das Happy Franky nun seit dem Frühsommer geöffnet. Nach und nach sollen mehr Bereiche im 17.000 Quadratmeter großen Areal hinzukommen. In den Räumlichkeiten, in denen Anfang der 1970er Jahre das Kaufhaus Hertie in der Troisdorfer Innenstadt eröffnete, entsteht jetzt eine Art Stadt in der Stadt: Dort sollen Menschen arbeiten und ihre Freizeit gestalten können. Kinder können sich austoben, es gibt verschiedene Hobby-, Kultur- und Sportangebote, Essen steuert unter anderem das italienische Restaurant Tuscolo bei. Eine Übersicht mit Preisen und den wichtigsten Infos.