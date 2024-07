Von Sri Lanka nach Troisdorf Haritharan Gunapalasingam setzt sich für Bildung ein

Haritharan Gunapalasingam lebt in Troisdorf, arbeitet bei der Telekom und engagiert sich in der Troisdorfer SPD. In dieses bürgerliche Leben wurde er nicht hineingeboren. Als eins von sechs Kindern einer tamilischen Familie wurde Gunapalasingam während des Bürgerkriegs in Sri Lanka geboren. Mit fünf Jahren kam er nach Deutschland, wohin sein Vater bereits einige Jahre vorher geflohen war.