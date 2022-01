Einbruch in Troisdorf : Unbekannte verwüsten Hausmeisterwohnung an Gymnasium

Troisdorf Unbekannte sind in die Wohnung des Hausmeisters des Heinrich-Böll-Gymnasiums in Troisdorf eingedrungen und haben Möbel zerstört und Wände beschmiert. Es ist nicht der erste Fall von Vandalismus um den Jahreswechsel.

Innerhalb der Weihnachtsferien sind Unbekannte in die leerstehende Hausmeisterwohnung des Heinrich-Böll-Gymnasiums an der Edith-Stein-Straße in Troisdorf eingestiegen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Gebäudemanager bei seinem Rundgang am Donnerstag die Einbruchsspuren bemerkt und innerhalb der Wohnung beschmierte Wände sowie zerschlagene Möbel und Sanitäreinrichtungen vorgefunden, durch die zudem Wasser in den Keller ausgelaufen war. Leere Bierflaschen und benutzte Permanentmarker lagen in der Wohnung verstreut und zeugten von dem angerichteten Chaos der Vandalen. Der angerichtete Sachschaden soll sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro belaufen.