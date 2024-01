Im Notfall zählt jede Minute Hightech-Hilfe am Rotter See

„Für kleines Geld“ wurde das Fundament errichtet, die Betriebskosten beschränken sich lediglich auf die Mobilfunk-Beiträge. Bei einem Notfall ist man umgehend mit der Rettungsleitstelle in Kontakt. Dies sei ein weiterer Baustein, die Erholungsanlage Rotter See fortschrittlich zu strukturieren, so der Bürgermeister. Die Frage nach Vandalismus und „falschen Alarmen“ lasse sich bei der Inbetriebnahme natürlich nicht beiseite schieben. Biber erklärte dazu, dass der Rotter See aber ein ständiger Schwerpunkt für Kontrollen durch das Ordnungsamt sei. Wenn die diesjährige Badesaison beginnt, werden außerdem ehrenamtliche Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG Rhein-Sieg vor Ort sein. Vor allem an den Wochenenden und an Feiertagen sorgen sie – wie bereits in den vergangenen Jahren - an dem See im Naherholungsgebiet für Sicherheit.