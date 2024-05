Engagement in Troisdorf Denkmalpflege liegt in den Händen von Ehrenamtlichen

Für das Amt beworben hat sich Bourauel nicht. Vielmehr hat die Stadt ihn angefragt, da sich niemand aus eigener Initiative gemeldet hat. „Bestimmte Voraussetzungen gibt es dafür aber nicht“, sagt er. Als gelernter Historiker habe er einfach Interesse an den Kulturgütern. Trotz der geringen Anforderung muss die Stadt weiterhin nach Nachwuchskräften für das Ehrenamt suchen. „Bei der Bevölkerung ist das Thema nicht so bekannt“, so Bourauel.