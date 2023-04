Kriminalpolizei ermittelt Zwei Hunde in Troisdorf vergiftet

Zwei Hundehalterinnen aus Troisdorf haben Strafanzeigen bei der Kriminalpolizei erstattet, nachdem ihre Hunde mutmaßlich vergiftet wurden. Nach Angaben der Polizei hatten die Tiere unbekannte, mutmaßlich giftige Substanzen zu sich genommen. Die Vorfälle ereigneten sich am 4. April im Bereich des Karl-Kuhn-Platzes in Troisdorf-Friedrich-Wilhelms-Hütte und am 18. April im Bereich der Offenbachstraße in Troisdorf-Kriegsdorf.