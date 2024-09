Merav Salomon zu Besuch im Bilderbuchmuseum Troisdorf Israelische Illustratorin zeichnet eine Region am Abgrund

Kindheit mit den deutschen Großeltern

Merav Salomon ist 1967 in Tel Aviv geboren und in Jerusalem aufgewachsen, wo sie viel Zeit mit ihren deutschen Großeltern verbracht hat. Die waren in der Zeit der Weimarer Republik nach Tel Aviv ausgewandert, haben sich dort aber zeitlebens ihre deutsche Sprache und Kultur bewahrt. Das habe sie sehr geprägt, sagt Merav Salomon. Ihre Omi Dorothea habe sie etwa liebevoll „Struwwelpeter“ genannt und mit den Bilderbüchern von Wilhelm Busch oder Erich Kästner vertraut gemacht. Lesen konnte Merav Salomon die nicht, sie vertiefte sich aber in die Bilder und erfand ihre eigenen Geschichten. Mit ihren Bilder-Geschichten gehört sie inzwischen zu den wichtigsten Vertreterinnen der israelischen Illustratorenszene. Sie studierte an der Bezalel Academy of Arts and Design in Jersusalem, wo sie heute lehrt und forscht. Ihr Laufbahn als freiberufliche Illustratorin begann sie 1992 in New York, kehrte aber 1996 mit ihrer Familie nach Israel zurück. „Ich wollte nicht, dass es uns geht wie meinen Großeltern“, sagt sie. „Wir wollten keine Fremden sein.“ Die Erinnerung an das Schicksal ihrer deutschen Vorfahren zu bewahren, sieht sie als ihre Aufgabe an.