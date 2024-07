Jahresbericht 2023 der Verbraucherzentrale in Troisdorf Den meisten Ratsuchenden macht das Thema Energie Sorge

Neben den direkten Anfragen an die Verbraucherzentrale Troisdorf kamen zusätzlich 2262 Ratsuchende über das landesweite Servicetelefon und über das zentrale Kontaktformular auf der Internetseite der Verbraucherzentrale NRW auf die Beratungsstelle zu. Aktuell, so zeigt die Bilanz, drehen sich viele Anfragen um die Themen Glasfaseranschluss, die Insolvenz des Urlaubsanbieters FTI-Group und die damit einhergehende Erstattung der Kundengelder und um das Ende des Nebenkostenprivilegs, also die Umlage der Kabelanschluss-Kosten in der Abrechnung der Nebenkosten bei Mietwohnungen.