Aktionstag am Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg : Jugendliche informieren sich über Gefahren im Straßenverkehr

Aktionstag am Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg

Ulrich Schmitz (von rechts) erklärte Jan Engbrochs und Theo Reineld, was bei einem Aufprall ohne Gurt passiert. Foto: Paul Kieras

Troisdorf Drogen, Leichtsinn und Selbstüberschätzung. Beim Aktionstag lernen Schüler des Georg-Kerschensteiner-Berufskollegs wie gefährlich Unachtsamkeit im Straßenverkehr sein kann.

„Der Aufprall war heftiger als gedacht.“ Theo Reineld, Schüler am Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg, zeigte sich sichtlich beeindruckt, als er vom Gurtschlitten stieg, der einen Aufprall mit einem Fahrzeug bei zwölf Stundenkilometern simuliert. Dieses Gerät war nur eine Station von insgesamt 13 Anlaufpunkten, die beim Aktionstag zur Gefährdung von Jugendlichen im Straßenverkehr am Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg in Troisdorf der Aufklärung über Verkehrssicherheit dienten.