18-Jähriger überfallen : Jugendliche nach versuchtem Raub in Troisdorf festgenommen

Der Bahnhof in Troisdorf. (Archivbild) Foto: Holger Arndt

Troisdorf Ein Passant hat am Montagabend in der Unterführung am Troisdorfer Bahnhof vermutlich einen Raub verhindert. Vier Jugendliche hatten versucht, einen jungen Mann aus Troisdorf zu überfallen.



Am Montag war gegen 21.50 Uhr ein 18-Jähriger in der Unterführung des Troisdorfer Bahnhofs angegriffen worden. Der 18-Jährige war zu Fuß unterwegs und näherte sich einer Gruppe von vier Jugendlichen. Plötzlich stellte sich dem 18-Jährigen einer der Jugendlichen in den Weg und forderte Geld und sein Mobiltelefon. Als das Opfer der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht und setzte weitere Schläge nach. Ein zweiter Jugendlicher aus der Gruppe trat dem 18-jährigen in die Genitalien, so dass er zu Boden ging.

Die Gruppe der Täter fühlte sich im Anschluss durch einen herannahenden Passanten gestört und ließ vom jungen Troisdorfer ab. Dieser alarmierte die Polizei und gab den Beamten eine Täterbeschreibung. Nach kurzer Fahndung wurden drei der Verdächtigen an der Bushaltestelle Römerstraße angetroffen und vorläufig festgenommen.

Bei den Tätern handelt es sich ebenfalls um Troisdorfer im Alter von 16 und 17 Jahren, die strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten sind. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes.

(ga)