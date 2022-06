Malwettbewerb in Troisdorf : Kinder helfen dem Löwen, der nicht malen kann

Siegerinnen, Sieger und Jury: Der Malwettbewerb "Male mir ein Bild von dir!" im Bilderbuchmuseum der Stadt Troisdorf. Foto: Andrea Ziech

Troisdorf 1317 Kinder aus Deutschland, Österreich und Italien schickten ihre Selbstporträts ins Bilderbuchmuseum in Troisdorf. 20 von ihnen wurden am Sonntag ausgezeichnet. Die Bilder sind nun in der Ausstellung „20 Jahre Löwen-Liebe“ zu sehen.



Mehrere Generationen von Kindern kennen und lieben ihn – den Löwen, der nicht schreiben und nicht bis drei zählen kann. Zum 20-jährigen Bestehen der Reihe gibt es ein neues Buch – „Die Geschichte vom Löwen, der nicht malen konnte“ – und eine Ausstellung im Bilderbuchmuseum in der Burg Wissem in Troisdorf. An der ist die Zielgruppe der Löwen-Bücher – Kinder zwischen fünf und zehn Jahren – maßgeblich beteiligt.

„Male mir ein Bild von dir!“ waren die Kinder zum Jubiläum der Reihe aufgefordert worden, und dieser Aufforderung folgten 1317 Kinder. „Das waren viel mehr, als wir jemals erwartet hätten“, betonte Pauline Liesen, die Leiterin des Bilderbuchmuseums, bei der Preisverleihung am Sonntag. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten zur Preisverleihung mit ihren Familien auch aus weiterer Entfernung an.

Liesen suchte aus den eingereichten Bildern gemeinsam mit dem Zeichner und Autoren der Löwen-Bücher, Martin Baltscheit, und Petra Albers von Beltz & Gelberg, wo die Bücher verlegt werden, 20 Bilder aus. Die Selbstporträts sind noch bis November im Bilderbuchmuseum in der Ausstellung „20 Jahre Löwen-Liebe“ zu sehen.

Die Einsendungen kamen aus ganz Deutschland, Österreich und Italien. Ein kindliches Selbstporträt erreichte das Bilderbuchmuseum sogar aus den USA. Unter den ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstlern waren ebenfalls Kinder aus ganz Deutschland. Den weitesten Weg hatten der achtjährige Heinrich und seine Familie aus Oldenburg auf sich genommen, um bei der Preisverleihung dabei zu sein.

Selbstbild als Dinosaurier

Das ungewöhnlichste Selbstbild kam aber aus der Nähe. Der neunjährige Leif aus Neunkirchen-Seelscheid sah sich als Dinosaurier und malte sich entsprechend. Auch die jüngste Siegerin kam ganz aus der Nähe: Die fünfjährige Sophie gewann mit ihrem Bild einen der Löwen-Rucksäcke, die gefüllt waren mit dem neuesten Löwen-Buch, Malstiften, einer Malrolle und einer Toniebox. Für jedes der 20 Kinder gab es außerdem eine Urkunde der Stadt Troisdorf, überreicht von der Ersten Beigeordneten Tanja Gaspers.

Die 20 ausgezeichneten Bilder hängen nun an den Wänden des Bilderbuchmuseums, zusammen mit Illustrationen und Textzitaten aus dem Werk von Martin Baltscheit. Außerdem ist dort das „Große Gemälde der Selbstporträts“ zu sehen, das von den Arbeiten der Kinder inspiriert ist. Aber auch alle anderen eingereichten Selbstporträts können in Troisdorf angeschaut werden – auf drei Monitoren. Dass sich so viele Kinder an der Aktion beteiligt haben, führt Pauline Liesen unter anderem darauf zurück, dass die Löwen-Bücher nicht nur sehr bekannt seien, sondern auch bereits seit 20 Jahren in den Grundschulen als Lektüre für die Kinder empfohlen würden.

Foto: Andrea Ziech Der neunjährige Leif aus Neunkirchen-Seelscheid vor seinem Selbstbild – einem Dinosaurier.

Foto: Andrea Ziech Die fünfjährige Sophie war die jüngste ausgezeichnete Malerin. zurück

weiter