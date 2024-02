Kinder- und Jugendarbeit Troisdorf So zieht der Abenteuerspielplatz auf der Hütte um

Seit 40 Jahren ist er ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche im Troisdorfer Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Auf dem weitläufigen Gelände des Abenteuerspielplatzes können sie spielen, toben, sich in vielen Dingen ausprobieren und ganz individuelle Abenteuer erleben. Dazu gehören auch Hühner, Esel und Ziegen und ein Spielehaus mit Toberaum, Werkstatt Computerräumen und Küche. Seit Weihnachten ist es indes ungewöhnlich still auf dem Abenteuerspielplatz. Das hat einen Grund: Das Team bereitet gerade den Umzug aus dem in die Jahre gekommenen Holzhaus in das angrenzende ehemalige Stadtteilhaus vor, weswegen der Platz geschlossen ist.