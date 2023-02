Der Vorlesehund ist in Troisdorf im Einsatz : Kinderkrimi für den Hund

Vorlese-Hund Milow und der siebenjährige Jeremy. Foto: Christine Siefer

Vorlesehund Milow hört geduldig zu, wenn Kinder ihm in der Stadtbilbliothek vorlesen. Seine Halterin beschreibt, wie er dazu ausgebildet wurde.



Der siebenjährige Jeremy steht in der Kinderabteilung der Troisdorfer Stadtbibliothek vor dem kleinen Podest und wartet. Er will sich endlich in die großen grünen Kissen setzen und sein Buch lesen. Den Kinderkrimi „Ungeheuer in Sicht“ aus der bekannten Detektivreihe „Die drei ???“ hat er bereits unter den Arm geklemmt. Dann kann es loslegen. Der vierjährige Milow ist bereit, Jeremy beim Vorlesen der spannenden Geschichte zu lauschen. Milow korrigiert nicht, wenn sich Jeremy verliest und er hetzt auch nicht, wenn es einmal länger dauert. Der Irish Redsetter ist frisch ausgebildeter Therapiebegleithund und seit einigen Wochen als Lesehund in der Stadtbibliothek im Einsatz. Jeden Dienstagnachmittag von 16 bis 17 Uhr haben Kinder die Möglichkeit, dem Rüden mit dem karamellfarbenen Fell etwas vorzulesen. Dadurch sollen Unsicherheiten und Ängste abgebaut werden. Lesen in der Öffentlichkeit erfordert Mut, doch Milow lässt die Kinder schnell vergessen, dass um sie herum andere Kinder und Erwachsene zuhören könnten.

Milow trägt Arbeitskleidung

Auch Jeremy ist nach nur wenigen Zeilen hochkonzentriert, obwohl an diesem Nachmittag die Stadtbibliothek voller Kinder ist. Sie laufen zwischen den Regalen herum, sitzen mit Büchern auf dem Boden oder schauen immer wieder hinter die Sicht- und Lärmschutzwände, hinter denen es sich Hund und Vorleser gemütlich gemacht haben.

„Die Energie des Hundes überträgt sich“, sagt Milows Halterin Claudia Palumbo. Damit Milow bei dem Gewusel auch weiterhin so entspannt bleibt, achtet die zertifizierte Mediatorin und Fachkraft für Kommunikation darauf, dass die Kinder nicht zu stürmisch auf den Hund zugehen. Doch auch die Umgebung ist wichtig. Wenn die 48-Jährige die Bibliothek betritt, bekommt Milow erst einmal seine Arbeitskleidung, ein gelbes Halstuch mit Namenszug, sowie seine graue Hundedecke und einen Napf mit Wasser. „Diese Rituale sind wichtig, damit er weiß, dass es jetzt los geht“, erklärt sie. Eine mehrjährige Ausbildung zum Therapiebegleithund in einer Hundeschule in Sankt Augustin liegen hinter dem eingespielten Team. Zu Hause könne er aber auch stürmisch sein, vor allem mit seinem kleinen Bruder, der auf den Namen Bradley Cooper höre. „Doch zusammen haben wir gelernt, im Einsatz auch in stressigen Situationen ruhig zu bleiben“, ergänzt die Troisdorferin, die auch als systemischer Coach mit Menschen arbeitet. Der ursprüngliche Gedanke hinter der speziellen Hundeausbildung war, den eigenen Hund auch in den beruflichen Alltag integrieren zu können. Inzwischen war Milow unter anderem in einem Coaching gegen Angst vor Hunden erfolgreich im Einsatz. Palumbos Schwester, eine Lehrerin, hatte ihr schon einmal nahegelegt, mit Milow in Schulen zu gehen. Da kam die Anfrage der Stadtbibliothek wie gerufen.

Zuerst war eine Katze als Zuhörerin geplant

„Die Idee zum Vorlesehund kam von einer Kundin“, erzählt Philipp Maaß, Leiter der Stadtbibliothek Troisdorf. Diese habe zwar eher an eine Katze gedacht, doch das habe sich als nicht realisierbar herausgestellt. Der Einsatz von Milow sei aber ein solcher Erfolg, dass man nun unter anderem mit dem Mehrgenerationenhaus Troisdorf in Gesprächen über regelmäßige Gruppenbesuche sei. Für Eltern, die ihre Kinder für das Lesen begeistern wollen, hat Maaß noch ein paar grundlegende Tipps: „Die Kinder sollen sich ihre Bücher selber aussuchen; manche Kinder lassen sich für Sachbücher eher begeistern als für fiktive Geschichten.“ Ein Besuch in der Stadtbibliothek solle Spaß machen und müsse nicht zwangsläufig mit dem Ausleihen eines Buches enden. So bietet die Troisdorfer Stadtbibliothek auch Gesellschafts- und Videospiele, Hörbücher und Musikinstrumente sowie Zugang zu einem eigenen Streamingdienst mit einer großer Auswahl an Kinderfilmen. Auch Erwachsene, die Schwächen beim Lesen oder Sprachdefizite haben, finden dank einer Initiative des Ausschusses für Soziales, Senioren und Inklusion der Stadt Troisdorf ab sofort zahlreiche neue Bücher in „einfacher Sprache“.

Kinder lernen, sich Gehör zu verschaffen

Die Hemmschwelle herabsetzen – das ist auch Ziel der Aktion „Vorlesehund“. Jeremys Mutter Inga Schmitz berichtet, dass sie durch Zufall darauf aufmerksam geworden seien. Letzten Dienstag hätten sie Milow auf dem Lesepodest gesehen. „Da Jeremy Tiere liebt und am liebsten einen Zoo zu Hause hätte, war er Feuer und Flamme und wollte sich direkt für das nächste Mal anmelden“, erzählt sie. Heute kann er sogar etwas länger als die üblichen zehn Minuten vorlesen, da es keine weiteren Anmeldungen gab. Mit einer Hand streichelt Jeremy das Fell des Hundes und rutscht nach und nach tiefer in die Kissen. „Das sind auch seelische und physische Streicheleinheiten für Milow“, sagt Claudia Palumbo und ergänzt: „Die Kinder lernen, sich Gehör zu verschaffen und haben dann vielleicht nicht mehr so große Hemmungen, zum Beispiel vor einer Schulklasse zu lesen.“ Auf die Frage, ob Jeremy sich vorstellen könne, in seiner Klasse vorzulesen oder eines Tages sogar einen Lesewettbewerb zu bestreiten, gibt es ein zaghaftes Nicken. Doch bei der Vorstellung, in der Schule von Vorlesehund Milow zu erzählen, strahlt der Zweitklässler über beide Ohren.