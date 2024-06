Kita-Betrieb ausgesetzt Kinder in Troisdorf müssen wegen Feuerwehreinsatz ihre Kita verlassen

Am Mittwochvormittag mussten Kinder in Troisdorf wegen eines Schmorbrandes ihre Kita verlassen. Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr wegen Brandgeruch in das Familienzentrum am Wasserwerk 17, in welchem sich die Kita befindet, gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, hatten bereits alle Kinder das Gebäude verlassen. Die Kindertagesstätte ist nicht an eine Brandmeldeanlage angeschlossen.