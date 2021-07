Komponierte Freiheit : Klangexperimente im Kunsthaus Troisdorf

Troisdorf Der belgische Komponist Christian Klinkenberg führt sein Klang-Experiment im Kunsthaus Troisdorf auf. Ein außerordentlich spannendes Erlebnis.

Ein Mädchen sucht sieben Blätter, die an einem Baum hingen und niemals wuchsen, aber offensichtlich wertvoll sind und Zauberkraft besitzen. Nach dem Raub der Blätter befindet sich das Mädchen auf der Flucht vor einer Hexe. Dazu verwandelt es sich in alles Mögliche, wie etwa in eine Biene oder in einen sprechenden Apfelbaum. Die Musik, die die Erzählung von Daniel Morden begleitet, ist jazzig und wirkt sprunghaft, die Harmonik ist spannungsreich und fremd, aber auch subtil, verworren und schräg. „Das Fremde war für mich der besondere Reiz“, erklärt der Komponist Christian Klinkenberg, der sich musikalisch mit der seltsam vertrauten Geschichte auseinandergesetzt hat. Illustriert wurde sie von dem Troisdorfer Künstler Marc Kirschvink. Die Illustrationen zur Geschichte sind Teil der Partitur, die bei der Premiere buchstäblich vor den Augen des Publikums ablief.