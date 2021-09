Unfall in Troisdorf : Kleinwagen fährt auf regennasser Fahrbahn gegen Straßenlaterne

Unfall in Troisdorf

Ein Kleinwagen ist am Freitagabend vor einen Straßenlaternenpfahl auf der Lülsdorfer Straße in Spich gefahren und verursachte erheblichen Sachschaden. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Am frühen Freitagabend ist ein Kleinwagen in Troisdorf auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern geraten und vor einen Straßenlaternenpfahl gefahren. Es entstand nur Sachschaden.

Gegen 19.15 Uhr am Freitagabend hat ein 22-jähriger Fahrer auf der Lülsdorfer Straße in Spich die Kontrolle über seinen Peugeot-Kleinwagen verloren. Die Fahrt für den Fahrer und seine beiden Mitfahrer endete dann unsanft vor einem Straßenlaternenpfahl auf dem Gehweg. Sie bleiben allerdings laut Angaben der Polizei vor Ort unverletzt. Es entstand aber erheblicher Sachschaden am Auto und der Straßenlaterne.