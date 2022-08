Bau von Verbrennungsanlage : Kommunen der Region kooperieren bei Klärschlammverbrennung

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn/Köln Die KLAR GmbH (Klärschlammverwertung am Rhein) hat sich gegründet. Damit werden Köln, Bonn, Troisdorf, Hennef, Sankt Augustin und eine Reihe weiterer Kommunen in Köln-Merkenich eine eigene Klärschlammverbrennungsanlage bauen und betreiben. Das hat auch Vorteile für die Kunden.

Die Klärschlammverbrennung ist in vielen Kommunen ein heikles Thema gewesen. Die politischen Gremien in Bonn haben lange darüber diskutiert, ob sie dem Kooperationsprojekt Klar unter Federführung der Stadtwerke Köln (SWK) und der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB Köln) beitreten oder eine Lösung im eigenen Stadtgebiet anpeilen. Nun ist alles in trockenen Tüchern. Die KLAR GmbH (Klärschlammverwertung am Rhein), die sich jetzt endlich gegründet hat, wird in Köln-Merkenich eine eigene Klärschlammverbrennungsanlage nach neuesten Umweltstandards konzipieren, bauen und betreiben. Die Gründungsgesellschaften sind die StEB, die SWK, die Bundesstadt Bonn und die Klärschlammkooperation Poolgesellschaft mbH (KKP). Die KKP wurde von einigen kleineren Städten und Umlandgemeinden im Rheinland extra zu diesem Zweck gegründet. Zu ihnen gehören Troisdorf, Sankt Augustin und Hennef.