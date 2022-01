Farben kosten das doppelte : EU-Verordnung erschwert Tätowierern die Arbeit

Gefährliche Stoffe in Tätowierfarben

Am 4. Januar trat eine Verordnung der Europäischen Chemikalienagentur (Echa) in Kraft, die die Nutzung der altbewährten Tätowierfarben untersagt, weil sie gefährliche Stoffe enthalten, die hautreizende Reaktionen oder sogar Krebs verursachen können. Zudem bestünde laut Echa die Gefahr, dass Farbpigmente über die Haut in verschiedene Organe wie Lymphknoten und Leber gelangen könnten. Die sogenannte Tattoo-Reach-Verordnung gilt nicht nur für Deutschland, sondern in der gesamten EU. Reach steht für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“ (auf Deutsch: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe). Viele Tätowierer stehen nun – direkt nach der langen Coronapause – vor dem Problem, dass sie nicht an EU-konforme Farben herankommen. Zwar gibt es bereits Ersatz auf dem Markt, aber aufgrund der hohen Nachfrage sei es schwierig, sich damit ausreichend zu versorgen, beklagen viele Sprecher der Szene.