Stadtarchiv Troisdorf Kulturelles Erbe ist jetzt dauerhaft geschützt

In der zeitgeschichtlichen Sammlung sind viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Troisdorf dokumentiert. Teilweise reichen die Unterlagen bis ins 19. Jahrhundert zurück, was die Sammlung zu einer der wichtigsten und meistgenutzten Bestände des Stadtarchivs macht. Bereits in den 1970er-Jahren hat man angefangen, die Dokumente und Objekte zusammenzutragen, die heute einen hohen Wert haben. Denn durch sie erhalten die Nutzer des Stadtarchivs neue Erkenntnisse über die Vergangenheit, die eine amtliche Überlieferung alleine nicht liefern kann.